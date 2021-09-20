Андрей Тыхеев вновь занял пост мэра Ольхонского района

Действующий мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев лидирует на выборах на пост главы района. Кандидат от партии "Единая Россия" набрал 1325 голосов - это 61,63%. Об этом сообщают в ГАС "Выборы"

- На втором месте по количеству голосов представитель ЛДПР Андрей Духовников. Его поддержало 34,14% избирателей. Тройку лидеров замыкает Ирина Бартель от «Партии дела». За кандидата проголосовало 57 человек - это 2,65% голосов.

По данным на 1:31 20 сентября, явка составила 56,6%. За три дня выборов проголосовали 2150 человек, действительны – 2116 бюллетеней.

Напомним, Андрей Тыхеев возглавляет Ольхонский район с 2016 года.

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