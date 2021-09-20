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Общество20 сентября 2021 8:37

Андрей Тыхеев вновь занял пост мэра Ольхонского района

Кандидат от партии "Единая Россия" набрал 1325 голосов
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Андрей Тыхеев вновь занял пост мэра Ольхонского района

Андрей Тыхеев вновь занял пост мэра Ольхонского района

Действующий мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев лидирует на выборах на пост главы района. Кандидат от партии "Единая Россия" набрал 1325 голосов - это 61,63%. Об этом сообщают в ГАС "Выборы"

- На втором месте по количеству голосов представитель ЛДПР Андрей Духовников. Его поддержало 34,14% избирателей. Тройку лидеров замыкает Ирина Бартель от «Партии дела». За кандидата проголосовало 57 человек - это 2,65% голосов.

По данным на 1:31 20 сентября, явка составила 56,6%. За три дня выборов проголосовали 2150 человек, действительны – 2116 бюллетеней.

Напомним, Андрей Тыхеев возглавляет Ольхонский район с 2016 года.

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