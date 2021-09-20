Самолет Ан-24 экстренно вернулся в аэропорт Усть-Кута из-за аварийной сигнализации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА (АРХИВ)

20 сентября в Усть-Куте самолет Ан-24 экстренно вернулся в аэропорт спустя 8 минут полета. После взлета и набора высоты в салоне судна сработала аварийная сигнализация. Об этом сообщают в пресс-службе авиакомпании «Ангара».

- Посадка прошла успешно. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолет начал выполнять рейс Усть-Кут - Иркутск в 11:00 и приземлился в аэропорту Усть-Кута в 11:08.

Пассажирам был предоставлен резервный самолёт.

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