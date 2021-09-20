Инспектор ГИБДД из Бурятии вытащил 86-летнюю пенсионерку из горящего дома

Инспектор ГИБДД из Бурятии Вадим Балагуров. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

О том, что на соседней улице горит дом с пожилой женщиной внутри, инспектору ГИБДД Вадиму Балагурову из Кабанского района Бурятии, сообщили две девочки. Полицейский, который находился на дежурстве, сразу бросился на помощь. Забежав в ограду горящего дома, Вадим встретил сына хозяйки. Он успел сказать, что его 86-летняя мать не может ходить и самой ей не выбраться. Младший лейтенант, обернув лицо мокрой тканью, забежал в задымленное здание.

Однако из-за густого черного дыма он не смог добраться к пенсионерке. На помощь полицейскому прибежал очевидец. Вдвоем они вытащили пожилую женщину из горящего дома.

- Еще до приезда пожарных полицейский вместе с местными жителями помог потушить огонь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – А затем отправился на свой пост.

За смелость и героизм в экстремальной ситуации, Вадима Балагурова номинируют на премию Общественного совета при МВД по Бурятии «Признание-2022».