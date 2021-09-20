5-летний мальчик погиб от удара током в Бурятии

Трагедий закончилось оставление детей без присмотра в бурятском поселке Саган-Нур. 17 сентября двое 5-летних братьев близнецов остались дома со своим отцом. Вечером мужчина ушел помочь сестре. Малышей он оставил одних и запер дверь. Через некоторое время дети сломали окно, вылезли на улицу, и забрались на крышу дома, где стали играть. Во время игры один из мальчиков схватился рукой за оголенные электрические провода. В этот же момент он получил сильнейший удар током, от которого скончался на месте. Его брат спустился на землю и позвал взрослых.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Следователи вновь просят жителей региона, не оставлять детей без присмотра, особенно, в тех местах, где им может грозить опасность: возле водоемов, в квартирах высотных домов рядом с открытыми окнами, с оголенными участками электропроводки или неисправными электроприборами.