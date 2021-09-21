Стрельба в Пермском университете и результаты выборов: что искали в сети иркутяне в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что волновало сибиряков в минувшие сутки? Об этом явно скажут популярные запросы в Интернете. Статистику их приводит Яндекс. На первом месте - трагедия в Перми. Студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета 20 сентября открыл стрельбу из дробовика прямо в стенах образовательного учреждения: погибли шесть человек, еще 19 получили ранения. Подробности, хронологию событий, а также, что известно о стрелке – читайте здесь.

На втором месте по популярности оказались выборы. По всей стране выбирали депутатов в Госдуму РФ, в Иркутской области также выбирали глав поселков, мэров районов – всего прошло более 90 кампаний - подробности.

Также иркутяне не изменяют своим постоянным интересам и узнают в сети все про спортивные события в стране. Ищут информацию про матчи «Урала» и «Локомотива», «Рубина» и «Зенита», читают про хоккей и размышляют на какой театральный спектакль сходить.

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