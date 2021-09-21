850 жителей Усольского и Зиминского районов остались без света из-за аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричества произошло в двух районах Иркутской области. Без света остались около 850 жителей в Усольском и Зиминском районах. Под отключение попали деревни Архиреевка, частично Старая Ясачная, три садоводства и населенный пункт Верхнеокинский. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В Усольском районе подачу электроэнергии восстанавливают в 41 жилой дом, 159 дачных, в них проживают 617 человек, в том числе 63 ребенка, - говорят спасатели. – В Зиминском районе без электричества 70 жилых домов, в них живут 229 человек, среди них 67 детей.

Аварийные работы продолжаются. Задействовано 9 работников на двух спецмашинах.

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