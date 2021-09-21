Суд отправил в колонию сибирячку за убийство отца ее четверых детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бодайбинский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению многодетной матери в убийстве отца ее четверых детей. Женщина признана виновной и отправится в колонию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Подсудимая познакомилась с будущим мужем в 17 лет, поженились, родили четверых детей, то расставались, то снова жили вместе, даже успели развестись, - рассказали в Бодайбинском городском суде.

Из-за злоупотребления алкоголем супругов ограничивали в родительских правах, но отец смог уладить этот вопрос и забрал детей к себе. И последнее время, до трагического события, семья жила под одной крышей. Бывшие муж с женой работали, растили детей и продолжали выпивать. Трагедия произошла как раз после одной из посиделок за бутылкой крепкого. Началась ссора, мужчина избил сибирячку, на что та ответила множественными ударами кухонным ножом. Спасти отца четверых детей не удалось.

Женщина признала свою вину полностью, ее приговорили к 7,5 годам в исправительной колонии общего режима.

- Четверо детей одновременно лишились обоих родителей, - отмечают в суде.

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