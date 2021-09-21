Отчет Кобзева и северный прожиточный минимум рассмотрят в ЗС 22 сентября

Коллегия утвердила проект повестки 46-й сессии ЗС.

Первая после каникул сессия Законодательного Собрания Иркутской области пройдет 22 сентября. Коллегия утвердила проект повестки. Заседание прошло под председательством председателя областного парламента Александра Ведерникова.

Депутаты рассмотрят 25 вопросов. Среди них отчет губернатора Игоря Кобзева о работе правительства региона в 2020 год, а также изменения законопроекты социальной сферы, которые учитывают при начислении пособий и других льгот северный прожиточный минимум.

Кроме этого, на коллегии решено провести в октябре муниципальный час, посвященный жилищно-коммунальному обслуживании, в частности, организации работы с твердыми коммунальными отходами. На правительственном часе в октябре депутаты обсудят строительство радиологического корпуса регионального онкодиспансера и оснащенность больниц Приангарья аппаратами МРТ и МСКТ.