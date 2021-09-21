На реке Урик разыскивается выпавший из лодки 66-летний рыбак Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На реке Урик в Черемховском районе, перевернулась лодка в которой находилось два человека, одному рыбаку удалось спастись, второй пропал без вести. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- 17 сентября при прохождении порога произошло опрокидывание лодки, - рассказали в ведомстве. - В лодке находились два рыбака, одному из них удалось самостоятельно добраться до берега, а вот поиски второго – 66-летнего жителя Иркутска - продолжаются.

Сотрудники инспекции по маломерным судам просят быть осторожными при выходе на воду. Осенью волны на воде могут представлять высокую опасность. Если человек вывалится в холодную воду, он сразу потеряет силы и не сможет продержаться на вое долгое время.

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