Минздрав Иркутской области: все прививочные пункты региона обеспечены запасом вакцины от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Иркутской области сообщил, что все прививочные пункты региона обеспечены запасом вакцины от COVID-19. В Приангарье поступило 40 тысяч доз. На прошлой неделе среди медучреждений было распределено 17 тысяч доз препарата. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

- Всего за период прививочной кампании в Приангарье поступило 701107 доз для первичной вакцинации и 116636 Спутник Лайт для повторной. Регулярные поставки препаратов позволяют нам сохранять необходимый запас. В настоящее время также осуществляются все формы вакцинации: работа прививочных кабинетов, выезды на предприятия и в садоводства, мобильные пункты в торговых центрах и университетах, - сказал министр здравоохранения Яков Сандаков.

В Иркутской области резерв препарата от коронавируса составляет 205 тысяч доз, из них 95 тысяч - это Спутник Лайт.

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