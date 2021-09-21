Ангарский ХК «Ермак» на своем льду крупно проиграл «Молоту-Прикамье». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в новом сезоне Высшей хоккейной лиги. На своем льду «оранжевые» уступили «Молоту» из Перми со счетом 3:6.

Серьезную заявку на победу гости сделали еще в первом периоде, когда отправили в ворота ангарчан три шайбы. Хозяева ответить на это точными бросками не смогли. Во втором отрезке команды обменялись голами. У «Ермака» отличился Богдан Потехин. В начале третьего периода наши парни сумели сократить отставание до одной шайбы, благодаря точным броскам Захара Чернова и Евгения Соловьева. Однако, последнее слово осталось за пермяками, которые поразили ворота сибиряков еще два раза.

После этого поражения «Ермак» остался на 25 месте в турнирной таблице из 27. Следующий матч «оранжевые» проведут 23 сентября против «Тороса».