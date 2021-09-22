В Иркутске задержан мигрант с поддельным дипломом одного из местных вузов Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сотрудники ОМОН Росгвардии Приангарья проводят совместно с полицейскими проверки на соблюдение иностранцами миграционного законодательства. Во время одной из таких проверок у мигранта из страны бывшего СНГ, занимавшегося строительством детского сада в Иркутске, обнаружили поддельное свидетельство о получении образования в одном из местных вузов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области.

- Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорят специалисты.

В течение нескольких дней рейдов выявлено более 250 нарушений. Самые частые из них – подложные документы при постановке на миграционный учет, трудовая деятельность без разрешения на работу. К ответственности также привлекаются иркутяне, которые принимали таким образом мигрантов на работу, или не предоставили условия для их проживания, нахождения на территории страны.

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