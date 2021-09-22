«Слата»: жители Иркутской области стали покупать больше товаров по акции. Фото: ООО "Маяк"

Жители Иркутской области все активнее интересуются акциями. Почему? «КП» обратилась за комментарием к исполнительному директору ТС «Слата» Ярославу Шиллеру.

- В условиях постоянно растущих цен все стараются найти продукты по максимально выгодным ценам. Кроме того, люди стали доверять акциям: больше нет стереотипов, что товар со скидкой может быть ненадлежащего качества или с подходящим сроком годности, - пояснил Ярослав Шиллер. - Покупатель с удовольствием кладет в свою корзину товар со скидкой, независимо от своего уровня дохода, таким образом, он получает положительные эмоции от покупки любимого товара, да еще и по выгодной цене.

Но как определяется, когда и на какие товары нужны привлекательные скидки? Исполнительный директор торговой сети «Слата» пояснил, что акции планируются как минимум за полгода: в торговой сети изучают потребности покупателей, подбирают ассортимент, договариваются с поставщиками.

- Интересно, что клиентам нравится не только приобретать товар дешевле, но и получать бонусы на Фрешкарту или подарки за покупку, - сказал Ярослав Шиллер.

Добавим, что региональный ритейлер постепенно переходит на прямые поставки овощей и фруктов из стран СНГ, рыбы, алкоголя и других товаров - благодаря этому удается снизить итоговую стоимость продуктов. Кроме того, «Слата» - это удобные супермаркеты у дома.