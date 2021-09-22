Бронзовую скульптуру музыканта с балалайкой установили на улице Урицкого в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Скульптуру музыканта с балалайкой установили на улице Урицкого в Иркутске. Аналогов бронзовой фигуры в других регионах нет, поэтому скульптура считается уникальной. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Задумка создать такую композицию и установить ее в Иркутске появилась несколько лет назад, - рассказал автор идеи создания скульптуры, музыкант Евгений Смирнов. - Сначала мы планировали сделать скульптуру только балалайки. Но потом поняли, что без человеческих рук она не будет «звучать». Поэтому родился образ молодого музыканта, который играет на инструменте и несет эту музыку людям. С одной стороны, это совершенно современная история. С другой, это посыл не забывать свои корни. Такой инструмент, как балалайка, жив и актуален.

Рост музыканта - около двух метров. Вес фигуры – около 400 килограммов. Скульптура полностью выполнена из бронзы. Открытие нового объекта приурочили к 360-летию Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Неформальные каникулы» пройдут в Иркутске с 25 по 31 октября. В каждом округе города проведут мастер-классы, квизы и публичные лекции. (подробности)

Состояние каждого водителя перед выходом на маршрут в Иркутске будет проверять автоматизированный комплекс. Медицинский осмотр станет обязательным требованием к каждому работнику. (подробности)