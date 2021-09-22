Еще 13 жителей Иркутской области умерли от коронавируса за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приблизилось к отметке 106,5 тысяч человек. Об этом 22 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 106 430 (+374), в том числе госпитализировано 1839 (-20), выздоровело 95 774 (+468), умерло 4838 (+13), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 432 (+0), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 628 982 жителей Приангарья, двумя - 548 225 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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