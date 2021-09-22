Депутаты ЗС прокомментировали отчет губернатора о работе правительства Иркутской области

ЗС приняло отчет губернатора о работе правительства в 2020 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил на сессии ЗС 22 сентября с отчетом о работе правительства в 2020 году. Глава региона рассказал депутатам о состоянии экономики, какие были построены социальные объекты, как оказывалась помощь медикам. Одна из цифр, которая прозвучала, что на борьбу с пандемией было направлено 7,6 млрд рублей.

Депутаты ЗС прокомментировали отчет. Так, вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров отметил, что губернатор смог мобилизовать правительство, чтобы сложный год прошел для области без сильных потрясений.

- Удалось сохранить ситуацию стабильной, а также заложить основание для дальнейшего развития, - сказал Кузьма Алдаров.

Вице-спикер Ольга Носенко подчеркнула, что сегодня в приоритете у правительства стоят такие задачи, как реализация большего числа инвестпроектов, соответственно, создание новых рабочих мест. Кроме того, пристального внимания требует лесная отрасль.

- Депутаты подробно изучили отчет о результатах работы правительства, задали вопросы, - рассказала вице-спикер ЗС Лариса Егорова. - Нам есть над чем продолжать совместную работу, в частности, необходимо менять подход к финансированию северных территорий.

- Несмотря на то, что по объективным причинам в 2020 году снизилось поступление налогов, мы не убрали из бюджета, из государственных программ ни одного объекта, ни одной дороги, - сказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. - Это была круглосуточная работа, которую координировало и вело правительство.

- Несмотря на разногласия по ряду вопросов, мы приняли решение проголосовать за принятие отчета и пожелать правительству дальнейшей успешной работы, - добавил депутат Георгий Любенков.

- Можно отметить возвращение Иркутской области в федеральную повестку, а также то, что особые усилия были направлены на решение многолетних экологических проблем, - сказала председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольга Безродных.