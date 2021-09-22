«Заслуженный рационализатор» и «Заслуженный изобретатель» появятся в Иркутской области

В первом чтении принят законопроект о почетных званиях для изобретателей и рационализаторов.

В Приангарье много ученых, в том числе тех, кто своими делами улучшает нашу жизнь – модернизирует имеющиеся технологии, создает новые. Для таких людей депутаты решили ввести новые звания - «Заслуженный рационализатор Иркутской области» и «Заслуженный изобретатель Иркутской области».

Авторы законодательной инициативы – депутаты Александр Гаськов, Артем Лобков и Денис Шершнев. К ним обратились представители Иркутской региональной общественной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Законопроект принят в первом чтении, работа над ним будет продолжена.

Парламентарии пояснили, что 2021 год объявлен президентом страны годом науки и технологии. И это привлекло внимание к проблемам рационализаторства. Заявлений на выдачу патентов с каждым годом подается все меньше, в 2020-ом их было всего 151.

А основной формой признания заслуг изобретателей остается почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». По мнению депутатов, введение звания в регионе пойдет только на пользу.