Совет по пересмотру финансирования муниципалитетов предложил создать Александр Ведерников

Александр Ведерников предложил создать совет по пересмотру межбюджетных отношений.

Создать совет по реформированию бюджетных отношений в Приангарье предложил председатель Заксобрания Александр Ведерников. Предложение спикера прозвучало на сессии ЗС 22 сентября.

- Депутаты неоднократно говорили о необходимости пересмотра межбюджетных отношений, - сказал Александр Ведерников. - За эту работу надо взяться совместно с правительством региона и создать для этого соответствующий совет или рабочую группу.

По мнению спикера, надо определить, сколько денег нужно муниципалитетам на их первостепенные нужды.

Мэр Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов пояснил, что в местных бюджетах не хватает средств, доходы муниципалитетов снижаются. В тоже время в некоторых регионах России есть практика, когда действует норматив отчислений в муниципалитеты от поступления налога на прибыль организаций и от налога на имущество организаций.

Возникают и другие сложности у территорий, например, не хватает средств на разработку проектно-сметных документаций на соцобъекты.