Установлен новый размер выплаты ветеранам труда Иркутской области.

На сессии Законодательного Собрания 22 сентября установлен размер выплаты ветеранам труда Иркутской области. Депутаты приняли изменения в соответствующий закон.

Автор инициативы, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов, пояснил, что сейчас размер ежемесячной выплаты ветеранам труда по региональному закону составляет 523 рубля.

Между тем ветераны труда, которые такое звание получили по федеральному закону, получают каждый месяц по 544 рубля. Чтобы установить социальную справедливость депутаты решили уравнять размеры этих выплат. Таким образом, 1 января 2022 года ветераны труда Иркутской области также будут ежемесячно получать 544 рубля. И эта сумма проиндексируется одновременно на одинаковую величину.

Кроме этого, приняты изменения в некоторые социальные законы. И в них теперь учитывают северный прожиточный минимум. В частности, минимум именно для северян будет приоритетным в определении права на компенсацию стоимости дошкольного образования детей.