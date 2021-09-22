«Союзмультфильм» посягнул на Чебурашку: почему россияне злятся от ремейков советских мультфильмов Фото: кадр из фильма

Киностудия «Союзмультфильм» запустила съёмки ремейка на советский мультфильм Чебурашка. В художественном фильме снимутся Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Об этом сообщают в ИА NEWS.ru.

- Крокодил Гена станет одиноким мужчиной в исполнении Сергея Гармаша, старуха Шапокляк — бизнес-леди на «Роллс-Ройсе» (Елена Яковлева), - рассказали в информационном агентстве.

Чебурашка останется тот же, его отрисуют заново на компьютере, однако жить он будет в наше время. Съемки будут проходить в Сочи, Кисловодске и Пятигорске.

Премьера мультфильма запланирована на 1 января 2023 года. Однако проект уже называют «издевательством над Чебурашкой». Люди требуют «убрать руки» от советского мультфильма, так как считают, что ремейки портят память об их детстве.

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