Общественница высказалась о предложении передать полицейским функции органов опеки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Возложить часть полномочий органов опеки на полицию - с таким предложением выступила сенатор Елена Мизулина, озвучив пакет поправок к Семейному кодексу. Одобрения со стороны общественников оно не встретило. Своим мнением по этой теме с NEWS.ru поделилась общественный деятель и правозащитница Ирина Вихрова.

Она отметила, что силовики не специализируются на осторожном вторжении в жизнь семей, так что это может быть вредно для детской психики. Обычно полицейские и органы опеки вместе устанавливают, что права ребенка нарушены. Опытные психологи и педагоги, умеющие бережно обращаться с детьми, помогают забрать их из семьи, при этом делая это мягко, осторожно, стараясь свести их стресс на нет.

- У полицейских нет подобных навыков. Их этому не учат, - отметила правозащитница.

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