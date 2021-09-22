30 детей-сирот получили квартиры в поселке Залари после проверки прокуратуры

Фото: прокуратурой Иркутской области Фото: Предоставлено

Сотрудниками прокуратуры была проведена проверка соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

- Региональным министерством имущественных отношений были допущены нарушения при формировании специализированного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе проживающих на территории Заларинского района, -рассказали в ведомстве.

По этой причине прокуратура области вмешалась в дело. После этого 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогли получить ключи от новых квартир в поселке Залари. Вручение проходило в торжественной обстановке.

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