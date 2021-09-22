Многодетным семьям Иркутска смогут предоставлять участки в 20 соток

Приняты изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Депутаты Законодательного Собрания на сессии 22 сентября приняли изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». Как рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов, предложено увеличить максимальный размер земельного участка для бесплатного предоставления льготникам в областном центре.

В настоящее время для индивидуального жилищного строительства в Иркутске те же многодетные семьи могут рассчитывать только на 0,1 га. В большинстве других муниципалитетах предельный размер составляет 0,2 га.

В результате депутаты приняли изменения в законодательстве. В итоге многодетные семьи будут иметь больше возможностей для получения бесплатных земельных участков. Сейчас нередко возникают сложности, потому как многие участки не могут быть предоставлены в установленном размере, не отвечают существующим нормам.

Председатель комитета по природопользованию, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов напомнил, что ранее депутаты принли решение создать рабочую группу для мониторинга в муниципалитетах, как исполняется закон о предоставлении земельных участков в собственность.