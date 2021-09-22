Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе увеличилось до семи. Фото: прокуратура Иркутской области.

В аварии со школьным автобусом, который 22 сентября перевернулся в поселке Кутулик Аларского района, пострадали семь человек. Среди них - ученики и сопровождающие.

- Четверых эвакуировали в Черемховскую городскую больницу. Ребенок и двое взрослых - в состоянии средней степени тяжести, один взрослый - в тяжелом состоянии, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - На месте врачи осмотрели находившихся в автобусе детей, обнаружили еще троих пострадавших. Они будут лечиться амбулаторно.

Напомним, автобус вез 18 детей из Ангарской школы в музей имени Александра Вампилова в Кутулик. В поселке ПАЗик столкнулся с автомобилем УАЗ. Кто виноват в аварии, еще предстоит выяснить. К расследованию подключился следственный комитет и прокуратура.

- Перед началом нового учебного года все школьные автобусы прошли технический осмотр, - добавили в правительстве региона.