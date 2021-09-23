Погода в Иркутске: 23 сентября днем до +15 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 23 сентября ожидается с переменной облачностью. Осадков в областном центре в четверг не будет. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в городе воздух прогреется до +13…+15 градусов, - отмечают синоптики. – Ветер в столице Приангарья дует с северо-запада, его скорость 3-8 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске 23 сентября, по данным Яндекса, составляет 727 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года считается вариантом нормы. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 23 сентября прохладнее. В Приангарье – переменная облачность, местами дожди, но небольшие. Днем столбики уличных термометров покажут всего +10…+15, но если небо затянут облака, выше +3…+8 температурные показатели не поднимутся. Дует северо-восточный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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