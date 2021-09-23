Отключение электричества в Иркутске пройдет 23 сентября днем в трех районах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение электричества в Иркутске 23 сентября – плановое. Свет сегодня днем временно покинет часть домов в трех округах – Правобережном, Ленинском и Свердловском. Об этом сообщает Иркутская элетросетевая компания.

Отключение электричества в Иркутске 23 сентября где-то начнется с самого утра, а где-то в полдень. Так, подача электроэнергии прекратится в часть зданий на улицах Маршала Конева, Юрия Тена, Григория Шелехова, Губернатора Трескина, Ермака, Ефимия Кузнецова, Феодосия Пахолкина, Пшеничная Падь, Хомутовская, Шевцова, Топкинский, Розы Люксембург, Ярославского и других (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 23 сентября: адреса

Под отключение электричества в Иркутске 23 сентября: адреса. Фото: ИЭСК

Под отключение электричества в Иркутске 23 сентября: адреса. Фото: ИЭСК

Под отключение электричества в Иркутске 23 сентября: адреса. Фото: ИЭСК

Под отключение электричества в Иркутске 23 сентября: адреса. Фото: ИЭСК

Под отключение электричества в Иркутске 23 сентября: адреса. Фото: ИЭСК

Под отключение электричества в Иркутске 23 сентября: адреса. Фото: ИЭСК

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