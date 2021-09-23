Иркутянин выплатил 750 тысяч рублей алиментов бывшей жене после 18-летия сына

Отец выплатил 750 тысяч рублей алиментов бывшей жене после 18-летия сына в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянин выплатил 750 тысяч рублей бывшей жене за ранее неоплаченные алименты на содержание сына уже после его 18-летия, так как ранее женщина нерегулярно получала средства на содержание ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Правда, выплачивать нужную сумму отец не торопился даже после решения суда, приставам пришлось применить принудительные меры.

- В отношении восьми транспортных средств марок Infiniti, BMW, Mercedes и других, принадлежащих на праве собственности гражданину, были вынесены постановления о запрете регистрационных действий, - рассказывают специалисты.

После этого мужчина пришел на прием к судебному приставу-исполнителю и заплатил алименты.

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