Иркутянин выплатил 750 тысяч рублей алиментов бывшей жене после 18-летия сына

Отец выплатил 750 тысяч рублей алиментов бывшей жене после 18-летия сына в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Иркутянин выплатил 750 тысяч рублей бывшей жене за ранее неоплаченные алименты на содержание сына уже после его 18-летия, так как ранее женщина нерегулярно получала средства на содержание ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Правда, выплачивать нужную сумму отец не торопился даже после решения суда, приставам пришлось применить принудительные меры.
- В отношении восьми транспортных средств марок Infiniti, BMW, Mercedes и других, принадлежащих на праве собственности гражданину, были вынесены постановления о запрете регистрационных действий, - рассказывают специалисты.
После этого мужчина пришел на прием к судебному приставу-исполнителю и заплатил алименты.
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