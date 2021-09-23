Еще 380 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приблизилось к отметке 107 тысяч человек. Об этом 23 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 106 810 (+380), в том числе госпитализировано 1870 (+31), выздоровело 96 185 (+411), умерло 4850 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 434 (+2), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 630 711 жителей Приангарья, двумя - 550 032 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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