Дети-сироты получили ключи от новых квартир в Заларях. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Торжественное событие состоялось в поселке Залари - здесь детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. Заселяться уже начал 21 человек, девять тоже совсем скоро отпразднуют новоселье. Еще 24 квартиры передадут молодым людям после того, как они подтвердят свое согласие. Все они стояли в очереди на получение жилья. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

- Квартиры в доме, построенном в 2020-2021 годах по улице Карла Маркса, приобрели за счет федерального и областного бюджетов, - рассказали в правительстве региона. - Помещения готовы к заселению, не требуют дополнительного ремонта. В них есть электропроводка, отделка, сантехника.

В ближайшие пять лет жилье будет в собственности Приангарья, а затем жильцы смогут заключить договор соцнайма и приватизировать квартиру. Для этого нужно, чтобы соцзащита убедилась в отсутствии трудной жизненной ситуации.

Напомним, в прошлом году Игорь Кобзев ввел новую меру поддержки для детей-сирот - соцвыплаты вместо квартир. В 2020-м деньги выплатили 127 людям, в 2021-м их получат 156 человек.

Всего в этом году на покупку жилья в области выделено 1,1 млрд рублей, в том числе 532 млн - из региональной казны.

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