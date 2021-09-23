Главу фирмы осудят за поддельные документы об убытках при строительстве школы в Слюдянском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начальника фирмы осудят за ложную информацию об убытках при строительстве школы в Слюдянском районе. Работы осуществлялись за счет национального проекта. 50-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры. Расследование проводилось следователями органов следственного комитета. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, администрацией муниципального образования «Слюдянский район» был заключен контракт на строительство школы в городе Слюдянка в рамках реализации национального проекта «Образование», - рассказали в ведомстве. - Обвиняемый, являясь руководителем фирмы-застройщика, отразил в соответствующих актах, поданных в местную администрацию, недостоверные сведения о якобы понесенных расходах на размещение на специальном полигоне отходов, образовавшихся в ходе строительных и иных работ.

Таким образом, администрация района была обязана выплатить фирме больше 890 тысяч рублей. Незаконно полученные деньги подозреваемый присвоил себе и потратил на собственные нужды.

Дело рассмотрят в Слюдянском районном суде.

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