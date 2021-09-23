Многодетным семьям из Иркутска станут выдавать больше бесплатной земли. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске многодетные семьи будут получать больше бесплатной земли - до 0,2 гектара. С такой инициативой выступил мэр Иркутска Руслан Болотов, и в Законодательном Собрании региона ее поддержали.

- Благодарен депутатскому корпусу: у нас появилась возможность поэтапно решать проблемы при межевании. Областной центр ограничен в свободной земле, - сказал Руслан Болотов. - Президент России Владимир Путин поставил задачи по решению демографических проблем. Изменение в закон направлено как раз на то, чтобы использовать земли рационально и помогать улучшить условия жизни.

За последние три года многодетным семьям в Иркутске передали 19 участков. По новым нормативам в ближайшее время для них подготовят еще 30 территорий.

Отметим, право на бесплатную землю есть у 4,7 тысяч горожан, из них 4,5 тысячи - как раз те, кто воспитывает троих детей или больше. Если семьи ждут своей очереди дольше трех лет, то, по указу главы региона, у них есть возможность получить соцвыплату.