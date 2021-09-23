Поджигателя «Волги» задержала полиция в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске задержали подозреваемого в поджоге «Волги». Сообщение о вспыхнувшем во дворе многоквартирного дома автомобиле поступило в полицию ночью 31 августа. Оперативники обнаружили рядом с машиной емкость с остатками горючей жидкости. Камера наружного наблюдения, установленная на фасаде дома, зафиксировала действия предполагаемого поджигателя. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний знакомый потерпевшего. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. По одной из версий, вероятным мотивом поджога стала личная неприязнь фигуранта к владельцу «Волги», - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.

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