32 человека спасли на пожаре в многоквартирном доме в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

32 человека спасли на пожарах в Иркутске ночью 22 сентября. Так, в 22:23 в пожарную охрану Иркутска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном доме на улице Баумана. На место прибыли четыре пожарных расчёта с автолестницей. До приезда спасателей 70 жильцов эвакуировались самостоятельно. Густой черный дым шел из окон квартиры на втором этаже. На верхних этажах люди просили о помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Двумя звеньями газодымозащитной службы в течение семи минут по лестничным маршам при помощи спасательных устройств были выведены 32 человека, в том числе 7 детей, - рассказали в ведомстве.

Во время тушения пожара к спасателям обратилась женщина, которая рассказала, что во время эвакуации забыла в квартире своих питомцев. Сотрудники МЧС спасли собаку и кошку из горящего дома.

Огонь распространился на площади 15 квадратных метров, повредил мебель и домашние вещи. Причина пожара устанавливается.

Всего с начала года в регионе произошел 4581 пожар, на котором погибли 120 человек, 143 человек получили травмы, 580 человек спасены на пожарах.

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