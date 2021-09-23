Жителей Иркутской области просят проверять срок действия загранпаспорта перед отдыхом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Иркутской области просит жителей региона заранее позаботиться об оформлении необходимых документов для поездок за рубеж. При планировании путешествия необходимо обязательно проверить срок действия загранпаспорта. Он должен быть действительным не менее 6 месяцев. Кроме того, покупать турпутевки следует только после проверки всех документов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Срок оформления при подаче документов на территории субъекта РФ, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, составит 1 месяц. При подаче документов по месту пребывания либо обращения, а также при оформлении загранпаспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, срок предоставления государственной услуги составит 3 месяца, - рассказали в ведомстве.

В подразделения по вопросам миграции можно предварительно записаться на прием. Однако жителям региона все же рекомендуют воспользоваться онлайн-услугами, так как это занимает меньше времени и остается более выгодным. На оплате госпошлины можно сэкономить до 30% от стоимости.

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