Роман Зубков стал главным врачом Иркутского областного онкодиспансера. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

Должность главного врача Иркутского областного онкодиспансера занял Роман Зубков. Указ об этом подписал глава регионального минздрава Яков Сандаков. Ранее Зубков был главным внештатным врачом диспансера. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Роман Зубков работает заведующим отделением хирургических методов лечения ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Общий рабочий стаж Зубкова в здравоохранении 19 лет, 18 из них в онкодиспансере, - рассказали в минздраве

Также известно, что Роман Зубков - кандидат медицинских наук, автор монографии и более 30 печатных работ, имеет четыре патента на изобретения и три рационализаторских предложения.

Напомним, в июне этого года Зубков был назначен главным внештатным онкологом минздрава Иркутской области. Ранее эту должность 25 лет занимала Виктория Дворниченко.

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