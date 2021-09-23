Шесть пострадавших в авиакатастрофе под Казачинским продолжают лечение в Иркутске. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Шесть пассажиров самолета L-410, которые пострадали при жесткой посадке под селом Казачинское, продолжают лечение в стационарах Иркутска. Их доставили в областной центр вертолетом медицины катастроф 12 сентября. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Иркутской области.

- Все пациенты были осмотрены медиками, - рассказал глава регионального минздрава Яков Сандаков. - Четверо пострадавших практически сразу были переведены на амбулаторное лечение. На сегодняшний день из областной больницы выписаны еще два человека. Сейчас лечение в условиях стационаров проходят шесть человек, из них пять – в иркутской областной больнице, один в ожоговом отделении третьей городской больницы.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил аварийную жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. На его борту в этот момент находилось 14 человек. Погибли 4 человека - один из них пилот. Еще 12 пострадали.

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