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Происшествия23 сентября 2021 10:48

Четыре ДТП произошли на трассе "Байкал" за полчаса

На участке нет поворотов, перекрестков, крутых спусков или подъемов
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Четыре ДТП произошли на трассе "Байкал" за полчаса

Четыре ДТП произошли на трассе "Байкал" за полчаса

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

23 сентября на трассе Р-258 "Байкал" в районе станции Глубокая произошло 4 ДТП за полчаса. При этом на указанном отрезке автодороги нет поворотов, перекрестков, крутых спусков или подъемов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что около 7 часов утра 49-летний водитель грузовика "Daewoo" не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение, - рассказали в ведомстве. - Через некоторое время в подобной ситуации оказался 37-летний водитель "Субару Форестер", который двигался в попутном направлении и совершил столкновение с дорожным ограждением.

уже через несколько минут 32-летний мужчина за рулем "Хонды Инсайт" столкнулась со стоящим "Субару".

В четвертом ДТП столкнулись две иномарки. На том же участке трассы столкнулись "Мазда Фамилия" и " Тойота Лэнд Крузер". Помощь медиков понадобилась 28-летнему водителю и двум пассажирам "Мазды" 21 и 29 лет.

Полиция проведет проверку по каждой аварии. Инспекторы выяснят обстоятельтсва и причины происшествий. ЧИТАЙ

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