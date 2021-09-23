Четыре ДТП произошли на трассе "Байкал" за полчаса Фото: ГУ МВД по Иркутской области

23 сентября на трассе Р-258 "Байкал" в районе станции Глубокая произошло 4 ДТП за полчаса. При этом на указанном отрезке автодороги нет поворотов, перекрестков, крутых спусков или подъемов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что около 7 часов утра 49-летний водитель грузовика "Daewoo" не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение, - рассказали в ведомстве. - Через некоторое время в подобной ситуации оказался 37-летний водитель "Субару Форестер", который двигался в попутном направлении и совершил столкновение с дорожным ограждением.

уже через несколько минут 32-летний мужчина за рулем "Хонды Инсайт" столкнулась со стоящим "Субару".

В четвертом ДТП столкнулись две иномарки. На том же участке трассы столкнулись "Мазда Фамилия" и " Тойота Лэнд Крузер". Помощь медиков понадобилась 28-летнему водителю и двум пассажирам "Мазды" 21 и 29 лет.

Полиция проведет проверку по каждой аварии. Инспекторы выяснят обстоятельтсва и причины происшествий. ЧИТАЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец с сыном обчищали фуры на трассе "Сибирь" прямо на ходу, как в фильме «Форсаж». Что рассказали дальнобойщики. (подробности)

Поджигателя «Волги» задержала полиция в Братске. 40-летний мужчина поджег машину знакомого из-за неприязни. (подробности)

21-летняя девушка за рулем «Шевроле» погибла в ДТП в Братске. Четыре человека пострадали. (подробности)