В микрорайоне Приморский в Иркутске помимо храма построят новые детские и спортивные площадки. Фото: Иркутская епархия

Совещание с участием активных жителей микрорайона Приморский, представителей администрации и депутатов городской Думы прошло в Иркутске. Обсуждались вопросы строительства нового здания храма –памятника святого благоверного князя Александра Невского на перекрестке улиц Захарова и Безбокова. Согласно проекту вокруг храма расположится прогулочная зона без ограждения, которая будет доступна жителям. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Место для нового храма выбиралось тщательно, чтобы свести к минимуму ущерб рекреационной зоне. Территория, прилегающая к новой церкви, будет благоустроена: здесь установят скамейки, обустроят дорожно-тропиночную сеть, взамен снесенных 37 проведут высадку 102 деревьев и кустарников. Рядом с храмом предполагается разместить небольшую парковку на 6 автомобилей, – рассказал архитектор нового храма Андрей Красильников.

Депутаты Ростислав Белых и Михаил Корнев отметили, что вместе с жителями Приморского они выберут места для размещения новых детских площадок и спортивных объектов.

Напомним, больше 20 лет церковь Александра Невского располагается в деревянном здании на улице Якоби. По словам Виталия Барышникова, около 12.5 тысяч прихожан обратились с просьбой о строительстве нового храма. Работы были начаты на месте рощи в микрорайоне Приморский, однако часть жителей была против. Иркутяне хотели, чтобы вместо пустыря был возведен сквер.

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