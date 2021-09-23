Иркутянин на автомобиле Ауди Q7 пропал 19 сентября Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В дежурную часть полиции № 10 в Иркутске накануне обратилась сибирячка. Она рассказала, что ее супруг Андрей Шемякин 19 сентября уехал на автомобиле Ауди Q7 из дома в деревне Грановщина в Иркутской районе и пропал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Гос. номер автомобиля К954ЕЕ 38 РУС, - уточняют полицейские.

Если вы видели этот автомобиль позднее 19 сентября, позвоните в полицию. В региональном МВД также передают приметы мужчину: на вид ему 40 лет, рост 186 см, серые глаза, черные с проседью волосы, телосложение плотное.

В тот день, 19 числа, Андрей был одет в футболку темно-синего цвета, темно-синие штаны, мокасина синего цвета. Если вы знаете, где может находиться пропавший, или видели его в ближайшие несколько дней, наберите с телефона 02, с мобильного – 102.

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