Предприниматели предлагают идеи по развитию Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области.

Как бизнес может помогать Иркутской области становиться еще привлекательнее, обсудили губернатор региона Игорь Кобзев и местные предприниматели. Также на встрече присутствовали Госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич. Интересно, что бизнесмены хотят сделать родной край лучше, и активно предлагают собственные идеи.

- Мы нацелены на развитие новых производств и проектов, что возможно при взаимодействии с федеральными институтами развития, - отметил Игорь Кобзев. - Встречи с бизнесом проходят регулярно. Важно, что мы слышим друг друга, и это позволяет определить наиболее перспективные направления сотрудничества.

Напомним, во время отчета на сессии ЗакСобрания губернатор сообщил, что в 2020 году все усилия направлялись на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу. На их поддержку выделили свыше 900 миллионов рублей. Кроме того, снижали налоги - транспортный и на имущество компаний, и не только. Новшеством в прошлом году стал налог на профессиональный доход для самозанятых - в Приангарье их зафиксировано свыше 17,6 тысяч.

Важно и то, что услуги для предпринимателей в регионе постепенно переводят в цифровой формат.