"Слата" открыла в Иркутске новый центральный офис и первый «МИНИ». Фото: ООО "Маяк"

Сразу два важных события отметили 24 сентября в "Слате": для сотрудников торжественно открыли красивый и современный офис, а для покупателей - первый в Иркутске convenience store под названием «МИНИ» по адресу: Дзержинского 18.

- Мы долго к этому шли, долго готовились. Надеюсь, всем сотрудникам нравится новый офис, - здесь хорошо и уютно, - сказал председатель совета директоров ГК "Слата" Вячеслав Заяц.

Просторные open space, комфортные переговорные, уютные зоны для совещаний, для отдыха и обеда – общая площадь офиса - 3,4 тысячи квадратных метров, в настоящее время здесь работают около 300 человек.

- У нас самый функциональный и современный офис за Уралом и один из лучших в России, - отметил исполнительный директор торговой сети "Слата" Ярослав Шиллер. - Это место для креативных, ответственных людей, которые хотят развиваться, работая в нашей компании.

Фото: ООО "Маяк"

Тем временем, в центре Иркутска, на улице Дзержинского, 18 начал принимать покупателей первый в городе «МИНИ» - магазин формата convenience store. Основа концепции таких магазинов - от «легкого перекуса» на обед до «дежурного подарка», от хлеба к семейному ужину до стирального порошка. Время покупки здесь по сравнению с привычными супермаркетами сильно сокращается.

Фото: ООО "Маяк"

Средняя площадь таких магазинов до 100 кв. м. Количество наименований около 1000. Стеллажи в таких магазинах невысокие, при входе в магазин покупатель видит как минимум 4 полки с разными товарами, чтобы уже на входе оценить возможность покупки необходимого. А также кофе, свежая выпечка и снеки. Это новый тренд, которому следует торговая сеть «Слата» - теперь в перерыве между работой или учебой горожане смогут быстро выбрать здесь вкусный и сытный перекус.

До конца года в городе Иркутске сеть планирует открыть до 5 магазинов «МИНИ». В компании отмечают, что первые магазины такого формата – это тест, чтобы оценить – насколько они понравятся покупателям, какой ассортимент он пожелает видеть.