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Общество24 сентября 2021 13:26

Новым начальником ФСБ России по Иркутской области назначен Константин Ушаков

Полковник Константин Ушаков стал руководителем ФСБ России по Иркутской области
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Новым начальником ФСБ России по Иркутской области назначен Константин Ушаков

Новым начальником ФСБ России по Иркутской области назначен Константин Ушаков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым начальником ФСБ России по Иркутской области 24 сентября назначен полковник Константин Ушаков. Он пришел на смену Андрею Патракову, который был освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на новое место службы. Об этом "КП"-"Иркутск" сообщили в пресс-службе ФСБ России по Приангарью.

Кратко рассказываем биографию Константина Ушакова. В органах безопасности он служит с 1995 года. За это время он прошел путь от оперуполномоченного до руководителя территориального органа безопасности. Константин Ушаков не раз отмечен государственными и ведомственными наградами.

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