Дополнительный учебный блок построят для школы №63 в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительный учебный блок для школы №63 планируют планируют построить в Иркутске. Ранее рядом со зданием учреждения были снесены аварийные дома и освободился земельный участок. Однако пристрой к школе было сделать нельзя согласно нормативам. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

– Поэтому на совещании мы приняли решение, что сформируем участок отдельно от учреждения и на нем разместим здание дополнительного образования на 250 мест, которое по факту будет использоваться как школа. Это единственный вариант, потому что вокруг идет частный сектор и нельзя ничего расширить, – прокомментировал заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Евгений Харитонов.

Планируется создать полноценный блок с отдельным буфетом и актовым залом.

Уже подготовлено техническое задание. Примерная стоимость проектирования составит 7,6 миллионов рублей.

Комитет по бюджетной политике и финансам администрации города попросят предусмотреть затраты на проектирование и строительство учебного блока при формировании бюджета на 2022 год.

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