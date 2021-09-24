200 молодых кленов высадили на улице Мелентьева в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске высадили 200 молодых кленов высотой от 2 до 3 метров рядом с улицей Мелентьева. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- Деревья высаживали жители Академгородка, учащиеся школ № 19 и № 24, волонтеры, рассказали в администрации города. - Перед высадкой добровольцы были проинструктированы специалистами – дендрологами.

Кстати, недавно на данной территории прошел ремонт. Здесь была отремонтирована дорога и установлены новые тротуары.

В скором времени новая аллея кленов будет передана на содержание специализированной организации, которая будет следить за тем, как приживаются деревья.

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