Еще 375 жителей Иркутской области заразились коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 375 жителей региона. 115 из них живут в Иркутске. За все время распространения COVID-19 в Приангарье 107 564 заболевших. Госпитализированы на данный момент 1971 пациент. Прирост за сутки составил 36 человек. Такие данные 25 сентября привел оперативный штаб.

Увы, продолжается и рост смертности. За сутки от коронавируса умерли еще 13 зараженных. Всего в Приангарье 4 877 жертв инфекции. Еще 437 скончались от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки 2 человека.

Есть и приятные новости. За сутки болезнь победили еще 395 жителей Иркутской области. Всего, у нас 97 001 выздоровевший.

Медики по-прежнему советуют носить защитные маски в общественных местах.

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