15 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области жертв коронавируса становится все больше. За сутки от опасной инфекции умерли еще 13 зараженных. Начиная с весны 2020 года, когда COVID-19 пришел в региона, в Приангарье 4 877 жертв инфекции. Еще 437 скончались от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки 2 человека. Таковы данные оперштаба на 25 сентября.

Что касается случаев заражения, то за сутки коронавирус подхватили еще 375 жителей Иркутской области. За все время распространения COVID-19 в Приангарье 107 564 заболевших. Госпитализирован сейчас 1971 пациент.

Есть и приятные новости. За сутки с коронавирусом справились еще 395 сибиряков. Всего, в Приангарье 97 001 выздоровевший.

Врачи вновь рекомендуют носить жителям Иркутской области носить медицинские маски в людных местах.

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