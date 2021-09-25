Житель Тулуна из-за ссоры поджег автомобиль своего родственника Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Владелец Нивы Шевроле из села Гадалей Тулунского района лишился своего автомобиля из-за поджога. Пиромана полицейские вычислили быстро. Им оказался 60-летний родственник владельца Нивы.

- Он рассказал, что решил поджечь машину после того, как поругался со своим родственником, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После ссоры, он взял в гараже 5-литровую канистру с бензином, облил и поджег машину. Кузов и салон авто выгорели практически полностью.

Добавим, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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