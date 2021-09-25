Глава села из Тайшетского района незаконно выдал бизнесмену разрешение на строительство, чтобы тот получил грант в 7 млн рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Тайшетском районе перед судом вскоре предстанет бывший глава одного из сел. По версии следствия, в апреле 2015 года он незаконно выдал разрешение местному предпринимателю на строительство свинофермы и на ввод ее в эксплуатацию. На самом деле никакого строительства не было. А на земельном участке, предназначенном под ее строительство, уже располагалось ранее построенное здание свинофермы.

- Благодаря этому, предприниматель получил грант на развитие семейной животноводческой фермы на 7 900 000 рублей, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по Иркутской области. – Бывший глава села обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

Добавим, что уголовное дело уже направлено в Тайшетский городской суд.

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