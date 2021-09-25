После скандала в иркутской школе, учителям дали рекомендации, как избежать конфликтов с детьми

Мальчика с такой прической не пустили на уроки в иркутской школе №47. Фото: предоставлено мамой мальчика.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов провел совещание с директорами и учителями иркутских школ, после скандала в Центре образования №47. «Комсомолка» рассказывала, как в начале сентября, там на уроки не пустили 12-летнего ученика. Мальчик все шесть уроков просидел в кабинете психолога, куда его отправили вместо занятий из-за прически. Руководству школы не понравилась косичка, как у самурая. Ее заплели ребенку, чтобы челка не лезла в глаза. Но директор и завучи объяснили парнишке, что с таким хвостиком приходить на уроки нельзя по уставу.

Эксперты, которые участвовали в совещании отметили, что задача школы и родителей избегать конфликтных ситуаций с участием детей. Для этого существует достаточно много способов.

– Когда мы говорим о создании комфортных условий для детей в образовательной организации, мы, в первую очередь, имеем в виду психологический комфорт, - отметил Максим Парфенов. -Только доброжелательная атмосфера в школе, уважительные и корректные отношения между всеми участниками образовательного процесса дадут ребенку ощущения защищенности, спокойствия и уверенности в себе.

Свою проверку по случаю в школе №47 сейчас проводит прокуратура.

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