Погода в Иркутске: 26 сентября в городе облачно с прояснениями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 26 сентября подарит горожанам солнечный день. Сегодня в столице Приангарья облачно, но с прояснениями. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске сегодня существенных осадков не ждем, - говорят синоптики. – Ветер в областном центре дует с северо-запада, северо-востока со скоростью 5-10 м/с, днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске 26 сентября - 725 миллиметров ртутного столба, что для сентября является нормой. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области в воскресенье – это переменная облачность, местами кратковременные дожди и даже мокрый снег. Особенно сильными осадки будут в северо-восточных районах. Порывы ветра будут достигать 13 м/с. Еще сильнее ветер ожидается в верхнеленских, Катангском и северо-восточных районах – до 15 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +6…+11, если небо закроют облака, будет -1…+4.

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